Штайнмайер считает нужным определиться, каким будет движение по пути европейской культуры памяти

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает необходимым определиться, каким будет движение по пути европейской культуры памяти. Об этом он заявил на международной конференции "Помнить ради общего европейского будущего", передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно самокритично посмотреть, где мы находимся. Потому что в самом начале, как мне кажется, надо констатировать, что европейская культура памяти - это не сегодняшнее состояние, это путь, и нужно посмотреть, где мы находимся на этом пути", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, важно понимать, что культура памяти может существовать тогда, когда между народами и странами существует открытость и готовность оценить историю и свою вовлеченность в нее. В связи с чем Президент Германии подчеркнул, что рад открытости в отношениях с Беларусью.

"С точностью можно сегодня сказать, что стабильность и мир на этом континенте будут долгосрочными только тогда, когда у нас будет мужество к открытости, когда мы будем устремлять свой взгляд на прошлое. Так же, как нам нужно мужество вместе смотреть в будущее", - сказал Федеральный президент.-0-