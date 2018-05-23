23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штормовое предупреждение из-за гроз объявлено в Беларуси 23 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня, 23 мая, в период с 12.00 до 18.00 на большей части территории Беларуси ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, говорится в сообщении Белгидромета. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.-0-

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