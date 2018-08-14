Штормовое предупреждение объявлено по северо-западу Беларуси на вечер 14 августа

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вторую половину дня 14 августа. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
С 15 до 21 часа 14 августа по северо-западу Беларуси ожидаются грозы.
Как сообщалось, в среду, 15 августа, на большей части территории Беларуси прогремят грозы, в некоторых районах пройдут сильные ливни. Днем по юго-востоку местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске гроза ожидается ночью. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.-0-
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