Штормовое предупреждение объявлено по северо-западу Беларуси на вечер 14 августа

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вторую половину дня 14 августа. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

С 15 до 21 часа 14 августа по северо-западу Беларуси ожидаются грозы.

Как сообщалось, в среду, 15 августа, на большей части территории Беларуси прогремят грозы, в некоторых районах пройдут сильные ливни. Днем по юго-востоку местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске гроза ожидается ночью. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.-0-

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