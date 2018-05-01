Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вечер 1 мая

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики объявили сегодня штормовое предупреждение на вторую половину дня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

С 16 до 20 часов 1 мая по республике ожидаются грозы, которые также возможны до конца дня и в течение ночи 2 мая. При грозах местами будет шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.-0-

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