Шульган обещает усовершенствовать качество оказания услуг связи

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Новый министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган видит одной из приоритетных задач в новой должности совершенствование качества обслуживания населения. Об этом он заявил в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По словам Константина Шульгана, требования к сфере услуг со стороны населения с каждым годом возрастают. "Вопрос качества обслуживания - один из важных в работе министерства. Первая задача - оценить процедуру получения услуг, ведь не секрет, что иной раз на ровном месте возникают конфликты, которых могло бы не быть, если подумать над организацией процесса. Это приоритетная задача, я об этом лично забывать не намерен. Для меня важно мнение людей, отношение их к услугам связи", - сказал Константин Шульган.

Также будут приниматься меры по развитию инфраструктуры для электронных услуг, электронного правительства, на основе которой будет происходить цифровая трансформация экономики. По мнению Константина Шульгана, это важно как для простых граждан, так и для экономики, поскольку упрощаются многие процедуры. "Человек меньше будет сталкиваться с чиновником, от которого зависит получение какой-либо услуги. Для экономики переход на электронный документооборот дает экономию затрат и времени", - добавил Константин Шульган.-0-