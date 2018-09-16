Шуневич: авторизация в интернете дисциплинирует общество

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авторизация в интернете дисциплинирует общество. Такое мнение в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" высказал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

По мнению главы МВД, любая социальная деятельность должна происходить по определенным правилам, если этих правил нет, то происходит анархия, безвластие и уничижение прав, свобод и личности гражданина.

"Если таковых правил нет, то они должны быть разработаны. Это мое мнение. Ответственность за совершение противоправных действий не важно в какой сфере, области или форме должна наступать, безусловно. Авторизация в интернете дисциплинирует общество, пользователей в сети. Потому что, давайте признаемся, интернет сейчас - это зона абсолютно безответственного поведения, высказываний, мнений, оскорблений, распространения клеветы, совершения ряда конкретных уголовных преступлений, административных правонарушений. За каждый поступок человек должен отвечать, особенно когда он нарушает чьи-то права, интересы. Исходя из этого, полагаю целесообразным, правильным и своевременным решение вопроса об идентификации участников этого процесса. То есть вседозволенности в какой-то степени будет поставлен барьер", - отметил Игорь Шуневич.-0-