Шуневич: байкеры законопослушнее обычных мотоциклистов

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Байкеры законопослушнее обычных мотоциклистов. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич на открытии мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

РЕПОРТАЖ: Мотоциклисты из более чем 10 стран открыли в Минске мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018 Колонна мотоциклистов в сопровождении ГАИ стартовала с Кургана Славы, въехала в Минск и проследовала по двум столичным проспектам - Независимости и Победителей - до места основных мероприятий около Дома футбола.

Отвечая на вопрос о законопослушности байкеров, министр отметил, что они соблюдают закон лучше, чем просто мотоциклисты. "Это две разные категории. К сожалению, по вине мотоциклистов в прошлом году погибли 42 человека и более 270 были ранены. Печальная статистика, хотя она идет на убыль, но нам дорога каждая жизнь, жизнь каждого участника дорожного движения", - подчеркнул Игорь Шуневич и добавил, что сегодняшнее мероприятие направлено в том числе на то, чтобы мотоаварий становилось меньше.

Министр также сообщил, что сам на байке ездит редко. "Практически не езжу. Потому что, во-первых, байка своего не имею, а во-вторых - времени на это особо нет. Все надежды на пенсию", - сказал Игорь Шуневич.-0-