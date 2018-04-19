Шуневич: каждый сотрудник наружной службы МВД будет иметь видеорегистратор

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый сотрудник наружной службы будет иметь видеорегистратор, сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что в МВД "заинтересованы в том, чтобы по максимуму оснастить наружные службы видеорегистраторами". Сейчас 98% сотрудников ГАИ имеют их в автомобилях, переносных приборов чуть меньше - около 70%. Игорь Шуневич добавил, что процесс закупки идет, но затруднился сказать, когда видеорегистраторы будут у всех сотрудников патрульно-постовой службы и участковых. "Процесс закупки идет постоянно. Изыскиваем возможности минимизации затрат, ищем тендеры", - отметил он.

По словам Игоря Шуневича, оснащение видеорегистраторами - жизненная необходимость. Это позволит установить объективный контроль за действиями сотрудников правоохранительных органов, а также дисциплинирует тех, кто участвует в процессе общения с милиционером. Запись видеорегистраторов станет объективным доказательством при решении спорных вопросов.-0-