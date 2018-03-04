4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД делает акцент на выявление каналов попадания наркотиков в Беларусь. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

По его словам, географическое положение Беларуси в определенной степени влияет на криминогенную обстановку. Беларусь рассматривается, как определенный коридор для движения товаров, людей и капиталов. Сегодня актуальным является использование этого коридора со стороны России, стран Западной и Восточной Европы для групп, которые занимаются нелегальным автобизнесом.

"Международный наркотрафик воспринимает нашу страну не только как транзитера, но и страну потребления определенной части наркотиков. Основную угрозу представляют, конечно, каналы наркотрафика. Сейчас мы делаем акцент на выявление каналов попадания на нашу территорию этого зелья", - сказал министр.

Говоря о возможном смягчении наказания за наркопреступления, Игорь Шуневич отметил, что Министерство внутренних дел никогда не было инициатором этого. "Мы допускаем возможность рассмотрения данного вопроса законодателями, но инициативно мы эти нововведения не предлагали и предлагать не будем. Поскольку наша твердая убежденность: мы достигли определенных результатов и делать шаг назад, по нашему мнению, нельзя. Но если будет принят такой закон, то мы будем его исполнять", - констатировал руководитель МВД.

Министр также высказал свое мнение по этому поводу: "Не думаю, что у нас законы сверхсуровые в этой части по двум соображениям. Каждый наркоман за время своей "профессиональной карьеры" вовлекает в употребление наркотиков от 8 до 10 человек. И второе. Наркомания, особенно тяжкие ее составы - распространение, повлекшее гибели, всегда идет с совершением ряда других преступлений - краж, насилия, заражения болезнями. Это целый комплекс с негативными последствиями, который влечет за собой этот социальный феномен. На мой взгляд, такие же серьезные меры должно предпринимать государство для его преодоления", - резюмировал Игорь Шуневич.-0-