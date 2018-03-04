Шуневич: МВД делает акцент на выявление каналов попадания наркотиков в нашу страну

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД делает акцент на выявление каналов попадания наркотиков в нашу страну. Об этом в программе "Контуры" на телеканале ОНТ сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

По его словам, географическое положение Беларуси в определенной степени влияет на криминогенную обстановку. Наша страна рассматривается как определенный коридор для движения товаров, людей и капиталов. Сегодня актуальным является использование этого коридора со стороны России, стран Западной и Восточной Европы для групп, которые занимаются нелегальным автобизнесом.

"Международный наркотрафик воспринимает нашу страну не только как транзитера, но и страну потребления определенной части наркотиков. Основную угрозу представляет, конечно, каналы наркотрафика. Сейчас мы делаем акцент на выявлении каналов попадания на нашу территорию этого зелья", - проинформировал министр.

Говоря о возможном смягчении наказания за наркопреступления, Игорь Шуневич отметил, что Министерство внутренних дел никогда не было инициатором этого. "Мы допускаем возможность рассмотрения этого вопроса законодателями, но инициативно мы эти нововведения не предлагали и предлагать не будем. Поскольку наша твердая убежденность - мы достигли определенных результатов и делать шаг назад, по нашему мнению, нельзя. Но если будет принят такой закон, то мы будем его исполнять", - констатировал руководитель МВД.

Он также высказал свое мнение по этому поводу. "Не думаю, что у нас законы сверхсуровые в этой части по двум соображениям. Каждый наркоман за время своей "профессиональной карьеры" вовлекает в употребление наркотиков от 8 до 10 человек. И второе. Наркомания, особенно тяжкие ее составы - распространение, повлекшее гибели, всегда идет с совершением ряда других преступлений - краж, насилия, заражения болезнями. Это целый комплекс с негативными последствиями, который влечет за собой этот социальный феномен. На мой взгляд, такие же серьезные меры должно предпринимать государство для его преодоления", - резюмировал Игорь Шуневич.-0-