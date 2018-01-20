Шуневич: основной тренд последних лет - снижение числа наиболее опасных преступлений

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Основной тренд последних лет - это снижение количества наиболее опасных преступлений. Об этом журналистам сегодня сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич перед итоговой коллегии УВД Гродненского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"На протяжении четырех последних лет мы наблюдаем снижение зарегистрированных преступлений и возбужденных уголовных дел. Основной тренд - это снижение числа наиболее опасных преступлений: убийств, тяжких телесных повреждений, разбоев. Это характерно как в целом для страны, так и для Гродненского региона", - отметил Игорь Шуневич. Он подчеркнул, что милиция в Гродненском регионе в 2017 году сработала традиционно хорошо. На должном уровне были обеспечены правопорядок и безопасность граждан. Говоря о задачах, стоящих перед органами внутренних дел, министр выразил убеждение, что жизнь граждан можно сделать еще спокойней. Для этого, по его словам, не нужно дополнительных средств. "Необходимо более ответственное отношение к своему делу, внимательный подход к нуждам и чаяниям людей", - подчеркнул Игорь Шуневич.

В регионе, в частности, в 2017 году возбуждено на 8,8% меньше уголовных дел по сравнению с 2016-м. Зарегистрировано меньше убийств, фактов причинения тяжких телесных повреждений, разбоев, грабежей. Меньше произошло и краж. Важен и тот факт, что снизилось количество преступлений в сельской местности. По сравнению с 2016 годом сократилось число ДТП, а также погибших и пострадавших в них людей.

"Совместная работа, что проводят органы исполнительной власти, МВД, различные общественные формирования, дает результат. Виден он прежде всего в улучшении криминогенной обстановки. Оцениваем работу органов внутренних дел мы и с точки зрения мнения населения. Соцопросы показывают, что все больше людей в регионе доверяют милиции и готовы в случае необходимости обратиться и получить необходимую помощь", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что в центре внимания останется работа службы участковых инспекторов милиции, ведь именно они непосредственно работают с населением. Также акцент будет сделан на совместной профилактической деятельности в сфере подростковой преступности.-0-