Шуневич пояснил, чем будут заниматься российские полицейские в Беларуси во время II Европейских игр

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Игорь Шуневич пояснил сегодня журналистам, чем будет заниматься российская полиция в Беларуси во время II Европейских игр, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Сотрудники полиции иностранных государств могут выступать на нашей территории только в качестве экспертов. Они будут осуществлять коннект между болельщиками данной конкретной страны с правоохранительными органами нашего государства. Они будут выступать в качестве возможного источника информации относительно конкретного нарушителя общественного порядка, используя базы данных своего министерства. Это касается не только полицейских Российской Федерации, но и других стран", - рассказал Игорь Шуневич.

Министр подчеркнул, что речи об осуществлении правоохранительной деятельности иностранными правоохранительными структурами быть не может. "Полномочий осуществлять ее на нашей территории нет ни у кого. Они могут приглашаться только в качестве экспертов", - еще раз обратил он внимание.

Какие еще государства окажут помощь белорусским коллегам во время проведения II Европейских игр, пока неизвестно. "Конкретного перечня, кто к нам приедет, еще нет. Есть определенные планы относительно приглашения таких представителей, они основаны на прогнозировании в первую очередь количества болельщиков и потенциальных угроз", - пояснил собеседник.-0-