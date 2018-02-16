Шуневич принял участие в досрочном голосовании на местных выборах

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Игорь Шуневич принял сегодня участие в досрочном голосовании на выборах депутатов местных Советов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Министр рассказал, что изучил информацию о кандидатах в депутаты, причем не только ту, что ему прислали как избирателю по почте, но и из открытых источников. Игорь Шуневич отметил, что ему важно было составить общее впечатление о человеке, который претендует на депутатский мандат, оценить его возможности для выполнения таких обязанностей.

"Работа депутата очень непростая. Не каждый на это способен", - подчеркнул министр. По его мнению, избиратели в Беларуси в целом имеют представление о том, чем занимаются депутаты местных Советов, однако зачастую не до конца осознают, насколько широко можно использовать возможности, компетенции народного избранника в решение текущих проблем. Игорь Шуневич считает, что это можно было бы доходчивее объяснять, например, в трудовых коллективах.

По традиции в дни досрочного голосования и основной день выборов милиция предпринимает дополнительные меры по охране общественного порядка. Как проинформировал министр, серьезных происшествий на избирательных участках на данный момент не зафиксировано. Есть лишь мелкие нарушения, им дается правовая оценка.-0-