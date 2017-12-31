Шуневич протестировал Geely Atlas

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич протестировал автомобиль Geely Atlas, сообщает БЕЛТА.
Устроить тест-драйв министру помогли журналисты телеканала "Беларусь 1". Игорь Шуневич остался доволен автомобилем, отметил его удобство и комфорт. Он рассказал, что МВД планирует закупать такие машины в 2018 году. "Планы по покупке у нас уже есть. Сейчас смотрим, сколько и за какую цену - это также важно. Но то, что она нам подойдет, можно сказать однозначно, с первого взгляда", - отметил министр.
Как сообщалось, первый белорусский серийный легковой автомобиль GeelyAtlas NL3 сошел с конвейера нового завода СЗАО "БЕЛДЖИ" 17 ноября. На площадях СП планируются к производству по полному технологическому циклу также кроссовер NL4 и седан FE3. Все автомобили будут оснащены как механической, так и автоматической коробкой передач, соответствуют экологическому классу Евро-5. Модель NL3 имеет также исполнение с полным приводом. Эксплуатационные испытания по модели NL4 запланированы на январь 2018 года, по модели FE3 - на май. Предполагается, что объем производства в 2018-2019 годах составит 25 тыс. и 35 тыс. единиц соответственно.-0-
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