24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о расследовании двойного убийства в Бобруйске, общаясь сегодня с журналистами в Бресте перед итоговой коллегией УВД облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что в настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование. "Комментировать обстоятельства преступления я не могу, потому что оценку и сбор доказательств ведет следствие. Могу только сказать, что по своей сути это бытовое преступление, к сожалению, с тяжкими последствиями. Причиной происшествия был человеческий фактор. Есть такая наука виктимология - о поведении жертвы. Вот в этой части как раз и основные моменты преступления", - сказал Игорь Шуневич.

В Бобруйске совершено двойное убийство: подозреваемый задержан В ванной комнате квартиры задержанного по улице Лынькова были обнаружены трупы двух девушек со следами насильственной смерти, одной из которых была позвонившая в милицию бобруйчанка.

В то же время, по его словам, есть вопросы и к сотрудникам милиции. "Будет проводиться расследование, в том числе служебное, с точки зрения профилактики, контроля за поведением лиц, ранее совершавших преступления. Также не буду давать сегодня оценку оперативности реагирования, потому что на первый взгляд мы сделали все правильно: выбыли по соответствующим временным нормам, достаточно активно осуществляли поиск места происшествия. Но вы знаете, в силу чего не смогли попасть туда своевременно. Вместе с тем, полагаю, нам стоит еще раз задуматься, пересмотреть профессионализм выбывающих следственно-оперативных групп и возможность более эффективно предотвращать подобные правонарушения", - резюмировал глава МВД.

Как сообщалось, 20 июля в одной из квартир в Бобруйске со следами насильственной смерти были обнаружены трупы двух девушек. Одна из них успела позвонить в милицию и рассказать об угрозе жизни, но не указала точный адрес. Во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что 26-летняя бобруйчанка и ее 27-летняя знакомая отдыхали в кафе, где познакомились с неизвестным мужчиной, с которым затем уехали на такси. Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки был установлен подозреваемый, с которым видели этих девушек. Им оказался неоднократно судимый, нигде не работающий 36-летний местный житель. Вскоре по приметам он был задержан.-0-