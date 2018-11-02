Шуневич: возможность запрета болельщикам-хулиганам посещать спортивные события своевременна

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступившие в силу изменения законодательства, которые вводят административный запрет болельщикам-хулиганам посещать спортивные мероприятия, актуальны и своевременны. Такое мнение высказал журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"На мой взгляд, эти изменения в законодательстве очень актуальны и своевременны. Испортить любой праздник, в том числе спортивный, можно одной неподобающей выходкой. Изменения были направлены на то, чтобы спрофилактировать такие случаи, избежать их и не допустить на спортивные мероприятия заведомых провокаторов", - сказал министр.

Он также рассказал о подготовке к II Европейским играм, отметив, что мероприятий по линии МВД запланировано очень много. Сотрудники МВД в специальной подкомиссии оргкомитета Европейских игр работают с планом подготовки спортивного форума, над охраной общественного порядка. "Это обследование и подготовка спортивных и иных объектов, а также комплексный подход к оценке безопасности в Минске, расстановка сил и средств. Все это для того, чтобы сделать Европейские игры безопасными, спокойными и обеспечить общественный порядок", - подчеркнул Игорь Шуневич.-0-