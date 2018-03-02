Шуневич встретился с членами семей погибших при исполнении сотрудников милиции

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Игорь Шуневич в преддверии Дня милиции встретился с членами семей погибших при исполнении сотрудников, передает корреспондент БЕЛТА.

Гостям встречи были вручены памятные подарки и приглашения на основные мероприятия, приуроченные к праздничной дате.

Программу торжеств МВД традиционно начинает со встреч с родными погибших при исполнении сотрудников и военнослужащих. "МВД всегда трепетно относится к таким трагедиям. И я как министр отвечаю за каждого сотрудника. Мы каждого из погибших помним, знаем всех поименно и отдаем дань уважения и памяти. Для нас это свято", - сказал Игорь Шуневич.

Фото МВД

Он добавил, что МВД пересматривает свое отношение к служебной деятельности. "Сегодня идет серьезный рост количества заведенных уголовных дел на тех, кто оказывает нам сопротивление, сопряженное с насилием. И таких дел в десятки раз больше, чем 15 лет назад. В каждой недельной сводке можно найти факты, когда сотрудников провоцируют, применяют силу и так далее, - подчеркнул министр. - Но мы крепнем с каждым днем, с каждым годом становимся сильней, это замечают все". В 2017 году при исполнении обязанностей не погиб ни один сотрудник МВД, отметил Игорь Шуневич.

Белорусская милиция 4 марта отметит свой 101-й день рождения. Накануне в Министерстве внутренних дел запланирован ряд торжественных мероприятий.

Завтрашний день - 3 марта - начнется с возложения цветов к мемориальной доске памяти генерал-полковника Сергея Саввича Бельченко - первого послевоенного министра внутренних дел. На ул. Коммунистической в Минске состоится церемония возложения венков к памятнику сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного и воинского долга. В мероприятии примет участие руководство МВД, ветераны и члены семей погибших сотрудников. В храме Рождества Пресвятой Богородицы пройдет траурная лития. Продолжит программу торжественное собрание и праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады.

В территориальных органах внутренних дел также запланированы встречи руководства с членами семей погибших сотрудников, активистами ветеранского движения, лучшими молодыми сотрудниками, в том числе курсантами - стипендиатами специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.-0-