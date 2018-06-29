Шутки про Роналду на 75 децибел, про белорусскую сборную на 80 - "Аливария" провела первый футбольный стендап в Минске

28 июня в фан-баре в парке Победы "Аливария" составила хит-парад злободневных шуток про футбол. Шумомер, установленный на стендап-вечеринке, показал, что больше всего минских болельщиков рассмешили недавние приключения немцев в России и белорусская прописка Марадоны.

На вечеринке "Аливарии" не было заранее подготовленных спичей: комики работали с живыми эмоциями болельщиков, которым, как оказалось, и самим есть что сказать о происходящем в мире футбола. За вечер прозвучало около 20 вопросов о футболе - интересных, нестандартных, а порой и нелогичных. Правильные ответы звучали нечасто, а вот на смешные болельщики не скупились. Оценить качество юмора решили не интуитивно, а в количественном выражении: по децибелам шума, который вызывали шутки у болельщиков. Максимальный результат оказался на отметке 98, что можно приравнять, например, к звучанию оркестра. До самых громких стадионов фан-бару, конечно, еще далеко, но и такой результат для 300 болельщиков в одном месте очень неплох.

Для регулировки уровня громкости фанатов на вечеринке "Аливария" пригласила настоящих профи белорусского стендапа, участников "Comedy баттла" и "Открытого микрофона" на ТНТ - Рому Сидорчика, Сергея Гороха и Диму Нарышкина. Андрей Бонд на правах ведущего фиксировал результаты и составил топ-10 самых громких шуток вечера.

- В фан-баре каждый день разыгрываются нешуточные страсти, болельщики приходят сюда, чтобы разделить золотые моменты футбольного лета с парой сотней единомышленников. Мы решили взять небольшой тайм-аут, чтобы сбросить напряжение и просто посмеяться над тем, что так сильно увлекло нас на целый месяц. Ведь ничто так не объединяет людей, как смех над одними и теми же шутками, - рассказывает менеджер по корпоративным коммуникациям пивоваренной компании "Аливария" Ольга Ковригина.

Впереди еще две недели футбольных вечеринок от "Аливарии", где болельщиков ждут ежедневно, без перерывов на праздники и выходные. В главном фан-баре, который находится в парке Победы, есть все необходимое для идеального вечера настоящего фаната: большие экраны для просмотра золотых матчей, 13 сортов "Аливарии" и атмосфера футбольного праздника.

На этой и следующей неделе футбол-пати пройдут еще в трех белорусских городах: Витебске, Гомеле и Молодечно. В местных фан-барах "Аливария" выберет самых ярых фанатов футбола. Каждый заполнивший до 3 июля анкету на сайте залатыямоманты.бел получит возможность выиграть для себя и еще пятерых своих друзей места в Alivaria Fan Bus, который отвезет их на футбол в Минск.