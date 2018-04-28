Швед: успех белорусских судэкспертов - в объективности и профессионализме

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успех белорусских судебных экспертов заключается в их объективности и профессионализме, заявил председатель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед на торжественном собрании по случаю 5-летия со дня образования комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу сказать самое главное: залог нашего успеха и дальнейшего развития - это наша с вами порядочность, честность, объективность, профессионализм. Помните, что в ваших руках справедливость", - сказал Андрей Швед, обращаясь к сотрудникам комитета и людям, посвятившим жизнь экспертной деятельности до выхода на пенсию.

По словам председателя ГКСЭ, Беларусь одной из первых начала серьезную реформу с целью решения хронических проблем, которые накопились в сфере судебной экспертизы за многие годы. А сегодня оперативно, качественно, с применением самых современных технологий комитет каждый день подставляет плечо коллегам в борьбе с преступностью и установлении истины в судопроизводстве.

Недавно в Минске прошел крупный международный форум, в котором приняли участие около сотни руководителей и сотрудников экспертных учреждений из нескольких десятков стран мира. Зарубежные специалисты дали самую высокую оценку работе белорусских судебных экспертов.-0-