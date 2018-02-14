Шведская служба занятости в 2018 году продолжит сотрудничество с Беларусью

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская государственная служба занятости в 2018 году продолжит сотрудничество с белорусскими коллегами, сообщил на пресс-конференции "О прогнозе и тенденциях на рынке труда в Минске в 2018 году" ведущий администратор международного отдела Шведской государственной службы занятости Пер Линдберг, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Пера Линдберга, взаимодействие ведется по шести направлениям, наибольших успехов удалось достичь в сфере прогнозирования ситуации на рынке труда столицы. На текущий год запланировано несколько визитов международных экспертов в Беларусь для участия в совместных проектах.

"Мы рады, что наше сотрудничество приносит результаты. Шведская служба занятости обладает обширным опытом и готова поделиться своими наработками. Нам доставляет большое удовольствие работать с белорусскими коллегами", - отметил Пер Линдберг.

Проект "Совершенствование деятельности государственной службы занятости населения Беларуси" реализуется в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, который подписан в мае 2015 года между комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома и Шведской государственной службой занятости. Он направлен на развитие модели прогнозирования и анализа рынка труда, укрепление сотрудничества с нанимателями и повышение информированности населения.-0-