Шведские и белорусские ученые планируют сотрудничать в экологии и энергетике

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и шведские ученые могут объединить усилия в реализации научных программ в сферах экологии и энергетики. Такое мнение высказал вице-президент Шведской королевской академии инженерных наук Магнус Брайдн во время визита в Национальную академию наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Магнус Брайдн провел переговоры с председателем президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым. "В настоящее время очень важно иметь конкурентоспособную энергетику, которая должна быть и экологически безопасной. Я считаю, что экологически чистая и экономически эффективная энергетическая система - это та сфера, в которой мы должны объединить наши совместные усилия", - сказал вице-президент Шведской академии.

Шведская королевская академия инженерных наук большое внимание уделяет конкурентоспособности и устойчивому развитию. "Сегодня планета сталкивается с природными катаклизмами. Одно из решений актуальных проблем в экологической сфере мы видим в том, чтобы с помощью бизнеса прийти к инновационным проектам. И я вижу возможность совместной работы в данном направлении - и в Швеции, и в Беларуси существуют экологические проблемы, которые необходимо решать", - сказал Магнус Брайдн.

Кроме энергетики и экологии в качестве возможных областей для совместных исследований были названы машиностроение, электротехника, строительство, горное дело и материалы, лесная техника, биотехнология, информационные технологии.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о проработке возможности подписания соглашения о сотрудничестве между НАН Беларуси и Шведской королевской академией инженерных наук.

Магнус Брайдн во время визита в Беларусь с 26 февраля по 2 марта ознакомился с новейшими инновационными разработками и технологиями ГНПО порошковой металлургии, научно-практического центра НАН Беларуси по материаловедению, ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника", Объединенного института проблем информатики, научно-инженерного предприятия "Геоинформационные системы", Института химии новых материалов и Физико-технического института.-0-