Швейцарский Красный Крест видит для БОКК предпосылки стать финансово независимым

1 февраля, Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста имеет все предпосылки для привлечения ресурсов внутри страны для реализации проектов. Сейчас самое важное - исследовать рынок потенциальных партнеров. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился руководитель департамента маркетинга и коммуникации Швейцарского Красного Креста Лукас Салман, который участвует в программе визита делегации международных партнеров БОКК в Минск.

"Швейцарский Красный Крест является долгосрочным партнером БОКК, и уже выстроены отношения доверия в плане реализации проектов. На данный момент моя миссия здесь - оказать содействие национальному обществу Красного Креста в укреплении потенциала и мобилизации ресурсов, чтобы помочь БОКК стать более независимым в финансовом плане", - пояснил цель визита в Беларусь Лукас Салман.

Говоря о проектах, которые реализуются в Беларуси при содействии швейцарцев, он отметил службу медицинских сестер милосердия. "Оказание медико-социальной помощи на дому - это важное направление, на которое мы и в дальнейшем будем делать упор и которому будем оказывать поддержку, в том числе финансово. Вместе с тем важно укрепить потенциал БОКК, чтобы он мог сам реализовывать эту деятельность в дальнейшем, то есть чтобы была устойчивость этого проекта за счет мобилизации ресурсов внутри страны".

В ходе дискуссии, которая развернулась сегодня в одной из рабочих групп, звучали разные предложения от зарубежных специалистов, которые делились опытом фандрейзинга (от англ. fundraising - сбор добровольных пожертвований на благотворительные проекты) в своих странах. Причем зарубежные гости отметили, что в Беларуси уже ведется серьезная работа, национальное общество очень сильное с организационной и операционной точек зрения, реализуются устойчивые программы и проекты, что становится одним из основополагающих факторов для осуществления фандрейзинга. "На данный момент нужно провести исследование рынка Беларуси, чтобы определить потенциальные источники поступлений и генерирования средств на реализацию проектов", - обозначил задачу Лукас Салман.

В эти дни в Минске работает большая делегация представителей Европейского регионального офиса Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Швейцарского и Литовского Красного Креста. Уже состоялись встречи с участием генерального секретаря БОКК Ольги Мычко, персонала проекта ECHO, ВОЗ, ЮНФПА, USAID. Зарубежные специалисты ознакомились с достижениями национального общества Красного Креста и его региональных организаций, в том числе на примере районного подразделения в Заславле. В планах также мониторинг выдачи ваучеров в районной организации КК в Минске и в целом работы по проектам поддержки переселенцев из Украины, обсуждение дальнейшего сотрудничества, презентация внутреннего инструмента оценки деятельности организаций - BOCA. Визит завершится 2 февраля.-0-