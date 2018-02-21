Швеция в 2018 году направит 11 млн евро на реализацию в Беларуси экологических проектов

21 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Швеция в 2018 году направит на реализацию в Беларуси экологических проектов 11 млн евро. Об этом сообщила сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. Дипломат посещает с трехдневным визитом Могилевскую область.
"Большинство проектов, которые будут реализованы в текущем году в различных регионах Беларуси, касаются водоотведения и очистки воды", - уточнила дипломат.
Обсуждаются также активно вопросы продолжения сотрудничества по переработке бытовых отходов. "Мы сейчас рассматриваем возможности продолжения сотрудничества в данной сфере, и я уверена, что в ближайшей перспективе конкретные проекты появятся в Могилевской области и они будут поддержаны шведской стороной", - сказала Кристина Юханнессон.-0-
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