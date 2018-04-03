Силачи Беларуси протянут МАЗ на открытии выставки "Отдых-2018"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показательное выступление самых сильных людей Беларуси Александра Курака и Руслана Багирова состоится 4 апреля на площади Государственного флага Республики Беларусь во время открытия международной выставки "Отдых-2018", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь ОО "Федерация силового экстрима" Анна Бухта.

Белорусские атлеты собираются установить рекорд в своем весе и протянуть на 20 м 9-тонный легендарный гоночный МАЗ команды "МАЗ-СПОРТавто", показавшей высокий результат на ралли-рейде "Дакар-2018". "Зрители увидят выступление сильнейших белорусских атлетов: титулованного мастера спорта по пауэрлифтингу Александра Курака по прозвищу Солигорский Медведь и абсолютного чемпиона турнира Minsk Open Cup 2018, обладателя невероятной силы хвата Руслана Багирова, или Человека-Скалы. Своей мощной музыкой нас поддержит рок-группа "БезПаники", - рассказала Анна Бухта. - Акция будет проводиться совместно с Благотворительным фондом помощи детям "Белый Аист". Будут установлены ящики для сбора средств, которые пойдут на помощь детям из интернатов, а также в детский онкоцентр в Боровлянах".

Действо разнообразит программу открытия международной весенней выставки-ярмарки туристских услуг "Отдых-2018", которая пройдет с 4 по 7 апреля по проспекту Победителей, 14.

"Принимают участие 16 стран, многие туроператоры приезжают, чтобы представить свой продукт. То есть мы видим, что идет борьба за белорусского туриста. Одновременно турпоток в Беларусь тоже увеличивается, особенно в связи с введением 5-дневного безвизового режима, который до конца года обещают увеличить до 10 дней", - отметила сегодня на пресс-конференции в мэрии директор ГУ "Информационно-туристский центр "Минск" Елена Плис.

4 апреля выставка будет работать с 12.00 до 18.00, 5-6 апреля - с 10.00 до 19.00, 7 апреля - с 10.00 до 16.00. Тематика включает полный спектр услуг отрасли: путешествия (сезонный отдых; бизнес-туры; детский отдых; круизы; образовательные туры), экускурсионные программы; медицинский туризм; транспортные услуги; спортивный инвентарь и товары для отдыха; страхование в туризме. Свои услуги представят санатории, пансионаты, дома отдыха, туристические клубы, гостиницы.

Организаторами ярмарки выступают Национальный выставочный центр "Белэкспо" совместно с Министерством спорта и туризма.-0-