19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные морозы прогнозируются в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Зима не торопится сдавать свои позиции: на этой неделе в Беларуси ожидается очень холодная погода, да и без снега не обойдется", - отметили в Белгидромете.

Во вторник, 20 февраля, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, так что в отдельных районах страны не обойдется без небольшого снега. Местами на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 4-10 градусов мороза, местами при прояснениях ожидается 11-13 ниже нуля, днем будет от минус 5 до плюс 1.

В среду, 21 февраля, под влиянием фронтального раздела на большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. За фронтом на территорию страны устремится холодный воздух с арктических морей. Температура воздуха ночью составит от 7 до 13 мороза, по северо-востоку страны будет до 15 градусов, местами по республике при прояснениях до 16-19 градусов ниже нуля. Днем ожидается 3-8 мороза, лишь по крайнему юго-западу страны температурный фон будет немного выше: ночью - 4-6 ниже нуля, днем - от нуля до минус 2 градусов.

В четверг, 22 февраля, в отдельных районах Беларуси возможен небольшой кратковременный снег, местами на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит от 8 до 14 мороза, по северо-востоку страны будет минус 15-18 градусов, местами по стране при прояснениях до 19-20 градусов ниже нуля. Днем ожидается от минус 4 до минус 9. Лишь по крайнему юго-западу республики ночью прогнозируется 4-7 градусов мороза, днем - от минус 1 до минус 3.

В пятницу, 23 февраля, сохранится морозная погода, в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. На дорогах местами ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов мороза, при прояснениях до 18-20 градусов. Днем будет от минус 6 до минус 12. В юго-западных районах страны морозы прогнозируется более слабые: ночью будет 5-10 ниже нуля, днем - 4-5 мороза.-0-

Прогноз погоды на неделю