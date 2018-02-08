Силовой потенциал ОДКБ за 15 лет существования организации не был использован ни разу - Семериков

8 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Силовой потенциал ОДКБ за 15 лет существования организации не был использован ни разу по своему прямому назначению. Этот факт констатировал сегодня на пресс-конференции в Москве заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 15 лет существования организации, а у нас возникали разные кризисные ситуации, в том числе на территории Центрально-Азиатского региона, мы ни разу не использовали наш силовой потенциал, - подчеркнул Валерий Семериков. - Все вопросы решались в плоскости политического урегулирования. Я считаю это показателем".

Вместе с тем он напомнил, что миротворческие силы, созданные в ОДКБ, предназначены именно для разрешения конфликтов в зоне ответственности организации.-0-