Силовые ведомства проведут учения в Национальном аэропорту Минск

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс учебных мероприятий будет проводиться сегодня на территории Национального аэропорта Минск. Соответствующая информация размещена на сайте КГБ Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В учениях планируется задействовать подразделения КГБ, МВД, ГПК, МЧС и других государственных органов.
"Основной целью мероприятия является обеспечение готовности сил и средств государственных органов к реализации первоочередных и последующих мероприятий реагирования на акт незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации в период подготовки и проведения II Европейских игр", - говорится в сообщении.-0-
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