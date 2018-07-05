Силовые ведомства проведут учения в Национальном аэропорту Минск

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс учебных мероприятий будет проводиться сегодня на территории Национального аэропорта Минск. Соответствующая информация размещена на сайте КГБ Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В учениях планируется задействовать подразделения КГБ, МВД, ГПК, МЧС и других государственных органов.

"Основной целью мероприятия является обеспечение готовности сил и средств государственных органов к реализации первоочередных и последующих мероприятий реагирования на акт незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации в период подготовки и проведения II Европейских игр", - говорится в сообщении.-0-