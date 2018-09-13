Синий рогохвост пополнил список насекомых Беловежской пущи

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Официальный список перепончатокрылых Беловежской пущи пополнил синий сосновый рогохвост, сообщили БЕЛТА в научном отделе национального парка.
Взрослую особь синего рогохвоста (Sirex (Paururus) juvencus) обнаружили в августе у деревни Юзефин. Насекомое поймал сотрудник научного отдела в старом сосняке в окрестностях болота Дикое.
Несмотря на распространенность, этот вид в списке перепончатокрылых Беловежской пущи до сих пор отмечен не был. Внешне это довольно крупное насекомое с длинным цилиндрическим телом (размер самки достигает 15-30 мм, самца - 8-25 мм), с преобладанием сине-черной окраски.
Синий сосновый рогохвост относится к техническим вредителям древесины. Нападает в основном на ослабленные деревья, вызывая усыхание сосновых насаждений. Предпочитает срубленные, покрытые корой тонкие стволы хвойных пород, поврежденные сосны, ели. В природе рогохвосты появляются обычно в июне-августе. Яйца откладывают в ствол дерева на высоте 2-3 м. В целом одна самка откладывает 350-480 яиц.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5009 BYN
|2.497 BYN
|2.508 BYN
|USD
|2.1528 BYN
|2.147 BYN
|2.157 BYN
|RUB
|3.1371 BYN
|3.133 BYN
|3.15 BYN