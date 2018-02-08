Синоптики прогнозируют в выходные снег и слабый мороз

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные в Беларуси ожидается снег и слабый мороз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшие дни погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, который будет кружить над Украиной. Ожидается слабоморозная с осадками в основном в виде снега погода", - отметили в Белгидромете.

Так, в пятницу 9 февраля будет преобладать облачная погода. На большей части территории республики пройдет снег, днем по юго-востоку страны - мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега. В отдельных районах прогнозируется слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов, днем - от минус 4 до плюс 1 градуса.

В субботу атмосферный фронт обусловит на большей части территории республики кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах страны ожидается туман, слабый гололед, на дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 6 до 0 градусов, днем - от минус 4 до 1 градуса тепла.

11 февраля еще будет сказываться влияние фронтальных разделов, постепенно уходящих на северо-восточные регионы страны. Ночью во многих районах, днем преимущественно по северо-востоку страны пройдет небольшой кратковременный снег. Местами ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 7 мороза, днем будет от минус 5 градусов до 1 тепла.

В понедельник республика окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной во влажной воздушной массе. В отдельных районах страны не обойдется без кратковременного снега. Местами ожидается туман, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 3-9 градусов, при прояснениях воздух местами охладится до 12 мороза, температура днем составит от минус 4 градусов до 2 градусов тепла.-0-

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