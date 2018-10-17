17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики советуют завершить уборку картофеля и овощей из-за грядущего похолодания, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"В ближайшее время будет преимущественно без осадков, погода будет благоприятна для проведения уборочных работ. В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в третьей декаде октября необходимо максимально использовать погожие дни для завершения уборки картофеля, кукурузы на зерно и силос, поздних овощей", - сообщили в Белгидромете.
В минувшие сутки в Беларуси среднесуточная температура была на 2-6 градусов выше климатической нормы.-0-
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