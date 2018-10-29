Сиреневый туман развеется над Минском: певец Владимир Маркин разыграет столичную квартиру от "Евроопт" 30 октября

"Сиреневый туман", "Я готов целовать песок" … Вы готовы подпевать? А выигрывать? Во вторник гостем розыгрыша игры "Удача в придачу!" станет известный певец Владимир Маркин!

Удача так спешит… Удача понимает, что каждый вторник ждет ее вся Беларусь!

Если вы не прочитали, а пропели эти строки, значит, уже догадались, кто станет вестником удачи для участников 92-го тура игры "Удача в придачу!" с "Евроопт" во вторник, 30 октября. Конечно же, это известный советский и российский певец и композитор, исполнитель бессмертных шлягеров "Сиреневый туман" и "Я готов целовать песок" - Владимир Маркин!

30 октября в 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, а также в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях Владимир Маркин разыграет суперпризы 92-го тура игры. Певец обязательно исполнит для гостей минского ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 и телезрителей свои лучшие и любимые песни, а также пообщается с покупателями "Евроопт" в рамках автограф-сессии, которая пройдет сразу после розыгрыша.

Эфир ожидается действительно интересный! Тем более что в студию игры также заглянут "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич, которой предстоит участие в конкурсе "Мисс мира", и белорусский дизайнер Юлия Латушкина, разработавшая дизайн конкурсного платья для Марии, а также дизайн формы наших спортсменов для участия во II Европейских играх, партнером которых является "Евроопт".

Впрочем, особенный интерес участников игры "Удача в придачу!" вызывают призы, которые еженедельно разыгрываются среди покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл".

Кому квартиру в новостройке? Конечно же, самому счастливому участнику 92-го тура!

Во-первых, это квартира в столичном микрорайоне Сухарево по ул. Академика Карского, 8. Район тихий, но очень развитый: здесь есть все для комфортной жизни в городе. Хорошо ходит транспорт, есть где погулять и развлечься, да и крупнейший "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. Дом - новостройка. Соседи - множество других удачливых покупателей "Евроопт", которым посчастливилось ранее обзавестись квадратными метрами в этом же доме.

Белоснежные "Джили Эмгранд" вот-вот разъедутся по стране. Быть может, один из этих внедорожников отправится прямо к вашему дому?

Во-вторых, пять комфортных автомобилей "Джили Эмгранд". Красивые, стильные, новые - прямо из салона. Неважно, в какие уголки страны они будут держать путь уже на этой неделе, - уверены, их новые владельцы по пути домой не преминут включить погромче хиты Владимира Маркина!

В-третьих, деньги. Более 20 000 человек уже во вторник, 30 октября, получат сообщения о выигрыше денежных призов. Для некоторых "кешбэк" окажется действительно солидным!

На сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" до начала розыгрыша будет опубликован список всех зарегистрированных участников 92-го тура и их игровых кодов. А после того, как розыгрыш состоится, здесь же будет размещен список всех его победителей. Также в этом разделе можно подробнее узнать об игре, призах и победителях прошлых туров.

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Каждая покупка может стать удачной!

И не забывайте! Удача приходит к участникам игры от "Евроопт" каждый вторник - а это значит, что 6 ноября будут разыграны еще одна столичная квартира, пятерка великолепных авто и деньги! Так что начинайте запасаться игровыми кодами нового тура! Сделать это очень просто - достаточно заглянуть на этой неделе в магазины "Евроопт", "Бруснічка" или на сайты онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Игровой код вы получите за каждые 10 рублей в чеке, в котором присутствует хотя бы один "товар удачи". Главное, не забудьте использовать при оплате дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

Выиграть может каждый! Неважно, где вы живете, сколько вам лет и сколько игровых кодов вы соберете: удача непредсказуема. Играйте, верьте в свою удачу и пусть вам обязательно повезет!