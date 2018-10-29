Сиреневый туман развеется над Минском: певец Владимир Маркин разыграет столичную квартиру от "Евроопт" 30 октября

Удача так спешит… Удача понимает, что каждый вторник ждет ее вся Беларусь!
Если вы не прочитали, а пропели эти строки, значит, уже догадались, кто станет вестником удачи для участников 92-го тура игры
30 октября в 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, а также в прямой трансляции на сайте
Эфир ожидается действительно интересный! Тем более что в студию игры также заглянут "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич, которой предстоит участие в конкурсе "Мисс мира", и белорусский дизайнер Юлия Латушкина, разработавшая дизайн конкурсного платья для Марии, а также дизайн формы наших спортсменов для участия во II Европейских играх, партнером которых является "Евроопт".
Впрочем, особенный интерес участников игры
Во-первых, это квартира в столичном микрорайоне Сухарево по ул. Академика Карского, 8. Район тихий, но очень развитый: здесь есть все для комфортной жизни в городе. Хорошо ходит транспорт, есть где погулять и развлечься, да и крупнейший "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. Дом - новостройка. Соседи - множество других удачливых покупателей "Евроопт", которым посчастливилось ранее обзавестись квадратными метрами в этом же доме.
Во-вторых, пять комфортных автомобилей "Джили Эмгранд". Красивые, стильные, новые - прямо из салона. Неважно, в какие уголки страны они будут держать путь уже на этой неделе, - уверены, их новые владельцы по пути домой не преминут включить погромче хиты Владимира Маркина!
В-третьих, деньги. Более 20 000 человек уже во вторник, 30 октября, получат сообщения о выигрыше денежных призов. Для некоторых "кешбэк" окажется действительно солидным!
На сайте evroopt.by в разделе игры
И не забывайте! Удача приходит к участникам игры от "Евроопт" каждый вторник - а это значит, что 6 ноября будут разыграны еще одна столичная квартира, пятерка великолепных авто и деньги! Так что начинайте запасаться игровыми кодами нового тура! Сделать это очень просто - достаточно заглянуть на этой неделе в магазины "Евроопт", "Бруснічка" или на сайты онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Игровой код вы получите за каждые 10 рублей в чеке, в котором присутствует хотя бы один "товар удачи". Главное, не забудьте использовать при оплате дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.
Выиграть может каждый! Неважно, где вы живете, сколько вам лет и сколько игровых кодов вы соберете: удача непредсказуема. Играйте, верьте в свою удачу и пусть вам обязательно повезет!
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