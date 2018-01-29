29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система электронной очереди начала функционировать в пункте пропуска "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Теперь автомобили, выезжающие в направлении Латвии через данный пункт пропуска, будут проходить через обязательную систему регистрации перед въездом в зону ожидания. "Въехать в международный пункт пропуска "Григоровщина" можно как по ранее забронированному времени, так и в порядке живой очереди, - отметили в Госпогранкомитете. - Обращаем внимание, что система электронной очереди определяет только время въезда в пункт пропуска. Пограничный, таможенный и иные виды контроля каждый пересекающий границу проходит установленным порядком".

Как подчеркнули в Госпогранкомитете, система электронной очереди транспортных средств будет внедрена в 10 пунктах пропуска на всех направлениях белорусской государственной границы.-0-