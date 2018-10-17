Система радиационного и пожарного контроля разрабатывается для Полесского заповедника

17 октября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Система радиационного и пожарного контроля разрабатывается для Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси Александр Титок.

"Был проведен конкурс, заключен договор с БГУ о разработке и внедрении автоматизированной системы радиационного и пожарного контроля на территории заповедника. В настоящее время соответствующий проект уже начат, окончание работ запланировано на 2019 год. Эта система призвана осуществлять мониторинг всей территории заповедника, информировать специалистов о радиационной обстановке, своевременно выявлять пожары, что позволит оперативно локализовывать их. Это имеет особое значение для радиоактивной зоны", - отметил Александр Титок.

На территории заповедника расположена 31 пожарно-наблюдательная вышка, которая будет оборудована приборами для определения радионуклидов, а также системой видеонаблюдения с автономным питанием от солнечных батарей. Приборы будут располагаться на высоте 1,5 м и 35-40 м. Установка видеокамер позволит минимизировать количество людей, которые в пожароопасный период дежурят на вышках. Они будут задействованы в работах на менее загрязненных территориях. В новой системе предусмотрена также метеостанция для прогнозирования направлений распространения радиоактивных элементов. Будет действовать и мобильная лаборатория, оснащенная современным радиометрическим и другим оборудованием. Она сможет приближаться к месту пожара и производить отбор проб для определения содержания радионуклидов. Все данные будут поступать в оперативный центр, а также в МЧС и Белгидромет.

"Благодаря взаимодействию с одним из мобильных операторов на территории заповедника будет установлена вышка, которая позволит расширить зону покрытия мобильной связью и обеспечит передачу данных о радиационной обстановке в оперативный центр", - добавил Александр Титок.

Площадь заповедника составляет 216 тыс. га, в том числе 68 тыс. га относятся к экспериментально-хозяйственной зоне, которая граничит с Брагинским, Наровлянским и Хойникским районами. "В этой зоне развиваются различные виды хозяйственной деятельности, в том числе деревозаготовка, пчеловодство, коневодство. Вся продукция проходит многоступенчатый радиационный контроль. Выручка от ее реализации направляется на повышение заработной платы работников заповедника. Продукция деревопереработки уже поставляется на экспорт", - рассказал собеседник.

Кроме того, в заповеднике ведется активная научно-исследовательская деятельность, в том числе с участием зарубежных ученых.-0-