Система "Расчет" утром 26 июля может быть недоступна

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к АИС "Расчет" утром 26 июля может отсутствовать. Такая информация размещена на сайте ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП", сообщает БЕЛТА.

"Проведение технических работ в системе АИС "Расчет" запланировано 26 июля в период с 06.30 до 7.00. В этой связи доступ к услугам системы, возможно, будет отсутствовать. Приносим свои извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.-0-