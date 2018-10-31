Система управления особо охраняемыми природными территориями в Беларуси будет усовершенствована

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет усовершенствована система управления особо охраняемыми природными территориями. Это предусмотрено законопроектом "Об особо охраняемых природных территориях", который сегодня одобрен на заседании сессии Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день Беларусь располагает уже 1285 объектами особо охраняемых природных территорий. С целью более эффективного управления данными территориями необходимо пересмотреть действующее законодательство", - отметил, представляя законопроект, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

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