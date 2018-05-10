Систему информирования о некачественной продукции создадут в ЕАЭС

10 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе создадут систему информирования о некачественной продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам сегодняшнего заседания Коллегии ЕЭК.

"Принято решение о реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Оно позволит повысить эффективность государственного контроля (надзора), а также взаимодействие национальных органов госконтроля благодаря использованию интегрированной информационной системы союза".

В 2018-2019 годах страны ЕАЭС утвердят план мероприятий по реализации совместно с комиссией этого проекта и начнут его выполнение. Цель пилотного проекта - налаживание взаимодействия в тестовом режиме между органами госконтроля и комиссией, а также обеспечение дальнейшей реализации общего процесса по формированию системы информирования об опасной продукции.

"Пилотный проект планируется запустить на примере пяти техрегламентов ЕАЭС - на низковольтное оборудование, электромагнитную совместимость, продукцию для детей и подростков, игрушки и колесные транспортные средства", - добавили в ЕЭК.-0-