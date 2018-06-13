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Систему контроля радиационной, химической и биологической обстановки стран СНГ обсуждают в Минске

Общество 13.06.2018 | 12:29
Фото из архива
Фото из архива

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Координационного комитета начальников войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты министерств обороны государств - участников СНГ проходит в Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Стартовало мероприятие 11 июня. Также в столице проходит учебно-методический сбор с должностными лицами из числа руководящего состава и специалистами национальных систем контроля РХБ обстановки министерств обороны стран СНГ.

"В ходе заседания участники Координационного комитета и учебно-методического сбора обменяются опытом в области контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки, обсудят решение проблем, связанных с функционированием и развитием Объединенной системы контроля и оценки РХБ обстановки министерств обороны государств - участников СНГ, а также ознакомятся с образцами и комплексами средств контроля взаимодействующих республиканских органов госконтроля", - отметили в военном ведомстве.

Продлятся мероприятия до 14 июня.-0-

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Теги
Министерство обороны, Минск, СНГ
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