Систему контроля радиационной, химической и биологической обстановки стран СНГ обсуждают в Минске

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Координационного комитета начальников войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты министерств обороны государств - участников СНГ проходит в Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Стартовало мероприятие 11 июня. Также в столице проходит учебно-методический сбор с должностными лицами из числа руководящего состава и специалистами национальных систем контроля РХБ обстановки министерств обороны стран СНГ.

"В ходе заседания участники Координационного комитета и учебно-методического сбора обменяются опытом в области контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки, обсудят решение проблем, связанных с функционированием и развитием Объединенной системы контроля и оценки РХБ обстановки министерств обороны государств - участников СНГ, а также ознакомятся с образцами и комплексами средств контроля взаимодействующих республиканских органов госконтроля", - отметили в военном ведомстве.

Продлятся мероприятия до 14 июня.-0-