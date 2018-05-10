Систему оказания терапевтической и кардиологической помощи нужно совершенствовать - Жарко

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо совершенствовать систему оказания терапевтической и кардиологической помощи. Об этом заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на II Международном конгрессе кардиологов и терапевтов, который проходит 10-11 мая в Белорусском государственном медицинском университете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Современные демографические условия сохранения и укрепления здоровья населения являются важнейшей задачей любого государства. И эффективность его социальной политики определяется показателем продолжительности жизни граждан. Совершенствование системы оказания терапевтической и кардиологической помощи населению, разработка эффективных методов профилактики, диагностики и лечения пациентов с неинфекционными заболеваниями приобретают первостепенное значение", - сказал Василий Жарко.

Для совершенствования оказания помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы требуется дальнейшая консолидация усилий государства, общества, медицинской науки и практики в решении стоящих задач, добавил вице-премьер.

По его словам, в Беларуси созданы все условия для активного участия общества в проведении социально ориентированных медицинских акций, направленных на формирование единой профилактической среды, постоянно внедряются в клиническую практику новые, в том числе высокотехнологичные методы диагностики и лечения. В то же время перед медицинской и фармацевтической промышленностью и наукой и отраслью в целом стоит задача дальнейшего поступательного инновационного развития, направленного на укрепление здоровья граждан.

Василий Жарко также отметил, что система здравоохранения республики взяла курс на внедрение на уровне амбулаторно-поликлинической службы организации работы врачей по принципу общей врачебной практики. Подготовка таких специалистов позволяет решать очень многие вопросы по смежным с терапией специальностям, дает возможность широкого применения современных медицинских технологий, доступных на всех этапах оказания специализированной помощи.

Конгресс организован Министерством здравоохранения, комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, сотрудниками кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ. Он собрал ведущих специалистов Беларуси, России, Грузии, Канады, США, Японии, Швеции.-0-