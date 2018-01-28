Систему оплаты труда бюджетников усовершенствуют к 1 января 2019 года

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Систему оплаты труда в бюджетной сфере усовершенствуют к 1 января 2019 года, сообщила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"2018 год - тот год, когда мы планируем пересмотреть систему оплаты труда, упростить, изменить структуру ее формирования. Больший акцент сделать именно на роль нанимателя, работодателя в плане стимулирования работника на хороший результат и соответственно другой уровень оплаты труда", - сказала Ирина Костевич.

Принципиальным моментом станет уход от тарифной ставки первого разряда к базовой ставке, при этом базовая ставка будет равняться бюджету прожиточного минимума. Срок, до которого планируется усовершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере, - 1 января 2019 года.-0-