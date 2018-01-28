Систему оплаты труда бюджетников усовершенствуют к 1 января 2019 года

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Систему оплаты труда в бюджетной сфере усовершенствуют к 1 января 2019 года, сообщила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"2018 год - тот год, когда мы планируем пересмотреть систему оплаты труда, упростить, изменить структуру ее формирования. Больший акцент сделать именно на роль нанимателя, работодателя в плане стимулирования работника на хороший результат и соответственно другой уровень оплаты труда", - сказала Ирина Костевич.
Принципиальным моментом станет уход от тарифной ставки первого разряда к базовой ставке, при этом базовая ставка будет равняться бюджету прожиточного минимума. Срок, до которого планируется усовершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере, - 1 января 2019 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|1.9722 BYN
|1.97 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.5321 BYN
|3.52 BYN
|3.53 BYN