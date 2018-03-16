Систему взаимодействия вузов с заказчиками кадров обсудят в БГУ 3 апреля

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карьерный форум "Взаимодействие 3.0" пройдет 3 апреля в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
В основу концепции мероприятия положена идея модели "Университет 3.0". Совершенствование взаимодействия вузов с заказчиками кадров, укрепление связи образования и предприятий станут ключевыми темами работы трех секций: "Студентам", "Компаниям" и "Координаторам подразделений БГУ". Основная задача "Карьерного форума БГУ-2018" заключается в гармонизации связей и налаживании оптимальных путей взаимодействия в цепочке "работодатель-университет-студент".
Программа студенческой секции включает мероприятия, направленные на формирование у молодежи навыков самопрезентации, прохождения собеседования, составления резюме. Студентам предложат посетить мастер-классы по развитию личностных качеств, пройти экспресс-интервью с работодателями и получить рекомендации по поиску работы. На форуме развернется традиционная ярмарка вакансий. Более 30 отечественных и международных компаний познакомят студентов со своими вакансиями, а также предложениями по прохождению практики или стажировки.
В свою очередь участниками секции "Компаниям" станут представители БГУ и руководители организаций. Каждая из сторон расскажет об эффективных формах взаимодействия в решении вопросов трудоустройства молодых специалистов. Также потенциальным работодателям презентуют электронную базу резюме выпускников БГУ, где собраны данные о старшекурсниках всех факультетов университета.
Кроме этого, впервые на форуме будет организована секция "Координаторам подразделений БГУ". Направлена она на совершенствование работы подразделений университета по трудоустройству студентов и взаимодействия с работодателями. Спикерами выступят известные эксперты и бизнес-тренеры, которые поделятся актуальными методами поиска вакансий для молодых специалистов, работы со студентами и капитализации личного бренда.
Организатором форума выступило управление кадров Белорусского государственного университета.-0-
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