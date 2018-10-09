Ситуация по стоимости продуктов питания в целом достаточно стабильная - мониторинг ФПБ

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты проводимого Федерацией профсоюзов Беларуси мониторинга цен на социально значимые товары и услуги показали, что с января по сентябрь ситуация по стоимости продуктов питания в целом оставалась достаточно стабильной. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ по итогам круглого стола, организатором которого выступила федерация.

Как отметила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич, федерация ведет постоянный мониторинг цен по социально значимым категориям товаров и услуг в 137 районных центрах и крупных городах с 2017 года. Анализируется вся цепочка формирования цены от производителя до потребителя.

"Результаты проводимого Федерацией профсоюзов мониторинга цен на социально значимые товары и услуги показали, что на протяжении 9 месяцев ситуация по стоимости продуктов питания в целом оставалась достаточно стабильной - повышение цен было адекватно уровню инфляции", - отметили в пресс-службе. Вместе с тем по нескольким товарным позициям произошло заметное удорожание. Например, с начала года выросли цены на свинину, мясо птицы. По сравнению с сентябрем минувшего года значительно подорожали такие овощи, как свекла, морковь, капуста, а также пшенная крупа.

К участию в круглом столе были приглашены представители министерств антимонопольного регулирования и торговли, сельского хозяйства и продовольствия, экономики, здравоохранения, Национального банка, Комитета госконтроля, торговых сетей и перерабатывающей промышленности. Среди объективных причин, которые приводят к удорожанию товаров мясной группы, названы увеличение цен на корма, поскольку в этом году урожай зерновых в Беларуси, как и у соседей, ниже прошлогоднего. Среди других причин, которые повлияли на рост цен мясной продукции, - увеличение издержек и производителей, и переработчиков по другим статьям расходов, среди которых энергоресурсы, топливо, заработная плата.

При этом Федерация профсоюзов настаивает, что, несмотря на все объективные причины, любое повышение цен и тарифов должно быть соразмерно росту доходов населения. К слову, в сентябре текущего года правительство приняло антиинфляционную программу, в которой учтена эта позиция национального профцентра. Цель этой программы - создание условий для устойчивого экономического роста, развитие конкуренции и снижение инфляционных ожиданий.-0-