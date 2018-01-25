25 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Ситуация вокруг задержанного в Украине белорусского гражданина постоянно находится в поле зрения МИД Беларуси. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Готов подтвердить, что, наконец, спустя 7 месяцев после задержания ему предъявлено обвинение. Срок содержания под стражей в очередной раз продлен - до 26 февраля, - отметил официальный представитель белорусского МИД. - По имеющейся у нас информации, ряд обстоятельств, на которые указывала наша Генпрокуратура, и методы, которые применялись к нашему гражданину, ставят под сомнение сам факт якобы совершенных им действий. На этом фоне под вопросом и украинская трактовка ситуации, и предъявленное обвинение".

"Думаю, я вправе сказать о том, что наш гражданин направил обращения в международные организации в связи с нарушением его прав и применением к нему недозволенных методов дознания, проще говоря, пыток. Так это или нет - нужно разбираться, - продолжил Дмитрий Мирончик. - Мы тоже будем на этом настаивать. Пока наши официальные обращения к украинской стороне с просьбой о медицинском освидетельствовании задержанного остались без ответа. В ходе консульского доступа он также сообщил, что реальной проверки его официальных жалоб уполномоченные украинские структуры не проводили. Так быть не должно".-0-