23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта Беларуси Анатолий Сивак не видит острой необходимости дотировать лоукостеры в Беларуси. Об этом он сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА.

"Я как министр не вижу аргументов, чтобы дотировать такие перевозки", - сказал Анатолий Сивак.

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Движение по мосту через Припять откроют к 7 ноября "Припятский мост практически завершен. К 7 ноября он будет введен в эксплуатацию, будет открыто движение", - отметил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.