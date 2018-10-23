23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта Беларуси Анатолий Сивак не видит острой необходимости дотировать лоукостеры в Беларуси. Об этом он сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА.
"Я как министр не вижу аргументов, чтобы дотировать такие перевозки", - сказал Анатолий Сивак.
/Будет дополнено/.-0-
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