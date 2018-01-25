Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии пройдет в Сочи в апреле

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. X Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, посвященный памяти академика Н.Н. Трапезникова, пройдет 23-25 апреля в Сочи. Такую информацию опубликовал информационно-аналитический департамент Исполнительного комитета СНГ, сообщает БЕЛТА.

На съезде планируется обсудить проблемы ранней диагностики опухолевых заболеваний, формирования канцер-регистра, вопросы радиационной медицины, противоопухолевых препаратов, достижений современной хирургии, использования сложнейшего навигационного оборудования и многие другие аспекты взрослой и детской онкологии.

Отдельная секция будет посвящена результатам противораковой борьбы и работы онкологических служб в странах Содружества за прошедшие 25 лет, каждое государство сможет представить результаты своей работы и обменяться опытом с зарубежными коллегами.

Планируется, что во время съезда пройдет конкурс молодых ученых.-0-