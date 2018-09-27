Съезд педиатров и перинатальный конгресс пройдут в октябре в Минске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятый съезд педиатров и первый Перинатальный конгресс Беларуси пройдут в Минске 3-4 и 6-7 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Съезд будет посвящен формулированию клинического диагноза в детской пульмонологии. Кроме того, в формате круглых столов планируется обсудить такие актуальные проблемы, как диагностика и терапия пищевой непереносимости в детском возрасте, стандарты по оказанию медицинской помощи больным муковисцидозом.
Во время мероприятия пройдет рабочее совещание для организаторов здравоохранения, детских пульмонологов, сотрудников педиатрических кафедр медицинских университетов и БелМАПО.
На перинатальном конгрессе обсудят перспективы развития службы охраны материнства и детства, современные акушерские и перинатальные технологии, достижения и будущее детской нефрологии, гематологии, онкологии. Будут работать 28 секций. С докладами выступят специалисты из Беларуси, Германии, Чехии, России, Армении.-0-
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