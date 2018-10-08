Съезд учителей и работников образования стран СНГ пройдет в Бишкеке

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Съезд учителей и работников образования стран СНГ "Развитие образовательных систем государств - участников Содружества Независимых Государств в контексте Целей устойчивого развития" пройдет в Бишкеке 11-12 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Делегаты обсудят реформы, которые проводятся в странах Содружества, стратегические приоритеты развития образования и возможности сотрудничества в Целях устойчивого развития. В частности, будут рассмотрены ключевые аспекты реформирования систем образования: вопросы стандартизации и проблемы развития педагогической науки в странах СНГ, методологии построения компетентностного образования, теории и практики внедрения образовательных стандартов.

Кроме того, будут работать секции, посвященные вопросам развития всех уровней профессионального образования, разработки и внедрения национальных квалификационных систем, а также согласования позиций государств СНГ по их признанию. Особое внимание планируется уделить вопросам и условиям формирования государственной политики в области образования и развития современной образовательной среды, проблемам внешкольного образования.

Как ожидается, в государственном историческом музее Кыргызской Республики пройдет выставка достижений стран СНГ в сфере образования, а участников секционных заседаний примут университеты и школы Бишкека. По итогам встречи планируется принять резолюцию.

"Съезд позволит обсудить и выработать общее понимание мер нормативно-правового, содержательного, научно-методического, организационного характера, которые будут способствовать достижению Целей устойчивого развития, будет содействовать созданию условий для интеграционных процессов, активному поиску новых форм и механизмов взаимодействия стран СНГ в области образования", - отметили в пресс-службе Исполкома СНГ.-0-