СК и American Express укрепят сотрудничество в сфере безопасности банковских платежных систем

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Следственном комитете Беларуси состоялась встреча с сотрудниками международной корпорации American Express (США) во главе с вице-президентом Глобальной службы безопасности корпорации Джефри Ирвином, сообщили БЕЛТА в главном следственном управлении СК.

Во время официального визита обсуждалось длительное и успешное сотрудничество ведомства и компании American Express в сфере борьбы с международной киберпреступностью. Руководитель делегации отметил профессионализм белорусских следователей по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности. В свою очередь представители Следственного комитета поблагодарили участников делегации за оперативное предоставление информации, которая на постоянной основе используется в расследовании конкретных уголовных дел. "Ежедневно появляются новые виды угроз и кибератак, для обнаружения и эффективного противодействия которым необходимо объединять усилия правоохранительных органов и бизнес-сообществ различных государств", - отметил Джефри Ирвин.

Стороны рассмотрели проблемные вопросы, связанные с хищениями денежных средств с банковских счетов, несанкционированным доступом к финансовой и иной конфиденциальной информации. В итоге было подтверждено обоюдное желание продолжать укреплять двусторонние контакты в соответствии с действующим национальным законодательством государств.

Делегация посетила также Парк высоких технологий, где ознакомилась с его возможностями и направлениями деятельности. На встрече с руководством ПВТ обсуждались в том числе отдельные положения декрета №8 "О развитии цифровой экономики", что вызвало интерес у участников делегации American Express.

American Express входит в список крупнейших финансовых компаний мира. Известными продуктами компании являются кредитные и платежные карты, а также дорожные чеки.-0-