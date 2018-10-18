Скульптор Валентин Занкович: "Меня притягивает патриотическая тема"

Время неумолимо перемалывает события и людей, города и целые страны, в числе которых и канувший в Лету Советский Союз, ценой миллионов жизней своих граждан спасший мир от немецкого фашизма. Еще не прошло и сотни лет, а историю крушения идей гитлеровского блицкрига уже переписывают. Но мы-то ее помним!

Кто не даст миру спрятать правду? Художник, скульптор – человек с чистым сердцем, патриот, запечатлевший в своих произведениях историю. Недавно мне повезло побывать в мастерской лауреата премии Ленинского комсомола Беларуси (1967) и Ленинской премии (1970), известного скульптора Валентина Занковича, в числе знаковых работ которого мемориальные комплексы "Хатынь" и "Брестская крепость-герой", созданные им в соавторстве.

– Меня притягивает патриотическая тема, героика, – признался мастер. – И всегда было как-то неловко, когда встречал, бывая в разных городах и деревнях, мемориалы и памятники, сделанные как бы наспех…

Максимализм, вера в светлое будущее, за которое нужно бороться, а если необходимо, и отдать свою жизнь, – это у Валентина Павловича, что называется, в крови. Его дед по матери депутат польского сейма, член КП Западной Беларуси Флегонт Волынец участвовал в освободительном движении, был членом коллегии Наркомхоза БССР, осужден, сослан на Соловки и расстрелян. Его отец с матерью, молодые учителя, влекомые коммунистическими идеалами, перешли границу Западной Беларуси, чтобы жить в СССР. Стали преподавать в школе в Прилуках, где и родился Валентин. Позднее Павла Занковича арестовали как "польского шпиона".

Но Валентин Занкович не держал обиды на советскую власть. Он сохранил веру в светлые идеалы. Когда вступал в ряды ВЛКСМ, верил, что лучшие годы – впереди. Так и было. После школы поступил в Политехнический институт на архитектурно-строительный факультет. Однако Валентина Павловича влекла скульптура. Он умел видеть то, что не было дано другим именитым и титулованным коллегам. Предложенные им идеи находили отклик в сердцах людей и тех, кто утверждал проекты государственной значимости.

Не имея диплома, Валентин Занкович участвовал во многих всесоюзных конкурсах. Дарование более молодого коллеги рассмотрел известный советский скульптор Александр Кибальников, поддержали и другие талантливые и неравнодушные люди.

Я поинтересовалась у мастера: "Валентин Павлович, откуда у вас любовь к этому виду искусства? Кто стал вашим учителем?" Ответ удивил: "Микеланджело!". Вот так, ни много ни мало – гений эпохи Возрождения!

Тем не менее Занкович в свои далеко за 30 поступает в театрально-художественный, чтобы получить диплом скульптора. А в это время в его "портфолио" уже были такие значительные работы, как мемориальные комплексы "Катюша" (в соавт., 1967) в Орше, "Хатынь" (в соавт., 1968), "Брестская крепость-герой" (в соавт., 1973).

– На открытие мемориала "Катюша" в Орше, в окрестностях которой впервые советские войска применили знаменитые реактивные артиллерийские установки, приехал даже водрузивший знамя над Рейхстагом Мелитон Кантария, – вспоминает мастер.

Дело таланта и рук скульптора – памятники Константину Заслонову в Орше и Николаю Гастелло в Радошковичах (оба 1964 год), подпольщикам Осинторфа (1966 год), комсомолке-подпольщице Фене Кононовой в Любани (1967 год) и другие. Валентин Павлович – автор памятников пулеметному расчету в Беловежской пуще, подпольщикам в Лошице (Минск), жителям деревни Бурсы Мядельского района (оба – 1980 год) и т. д.

Недавно мне посчастливилось побывать в Бресте, где экскурсию по мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой" провел его директор Григорий Бысюк. Он рассказал о том, что Совет Министров Союзного государства принял решение: направить на капитальный ремонт, реставрацию и музеефикацию Брестской крепости более 319 млн российских рублей.

Как считает Николай Занкович, мемориал только бы выиграл, если бы на его территории появились новые композиции конкретных героев, конкретных подвигов, запечатленные в бронзе и граните.

– Я изготовил шесть, на свой страх и риск, – рассказывает Валентин Павлович и показывает некоторые из них. – Сегодня они стоят в мастерской в эскизах и пластилине. Вот, например, скульптура, посвященная форту, который защищал Герой Советского Союза капитан Петр Гаврилов. Она уже 30 лет ждет своего часа, так как попала во вторую очередь создания мемориала, а на нее никак не могли найти средств...

Кстати, несколько лет назад, в июне 2011 года, одна из композиций Валентина Занковича "Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим" уже была установлена в Бресте, на территории мемориала, у Тереспольских ворот, где защитники под командованием начальника 9-й погранзаставы лейтенанта Андрея Кижеватова стояли насмерть. Идея проекта, посвященная 70-летию подвига пограничников, их жен и детей, принадлежала Госпогранкомитету Беларуси. Деньги на памятник, изготовленный из красного, черного гранита и бронзы, собирали всем миром.

Как рассказал Валентин Павлович, создание мемориальных комплексов – коллективный труд. Идеи скульпторов воплощают десятки организаций. Только на мемориальном комплексе "Хатынь" работало около 30 предприятий.

Вот и на создании композиции "Героям границы" идеи помогали реализовывать специалисты Скульптурного комбината Белорусского союза художников, фирма "Еврокамень" и другие.

У мастера еще немало нереализованных патриотических антивоенных идей. К примеру, Валентин Занкович уже давно говорит о том, что в Хатыни должен быть музей зверств фашизма. Аналогичный проект уже реализован в Польше.

Есть в багаже и работы другого плана. В их числе декоративная скульптура "Орфей", украшающая столичный музыкальный колледж. Поражает своим динамизмом и напором скульптурная группа Валентина Павловича "Бег", установленная над пешеходными ступеньками стадиона "Динамо". Глядя на творение его рук, понимаешь, что монументальный язык скульптуры способен заставить заговорить и бронзу, и гранит, передать стремительность, поэзию и красоту убегающего времени, если, конечно, от Бога скульптору дан Талант.

Тамара МАРКИНА,

"7 дней".-0-