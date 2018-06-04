4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слабые ночные заморозки ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В предстоящие сутки территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта, дождей будет немного, они будут носить локальный характер, но за фронтом начнет поступать более прохладный воздух с севера Европы, и жара спадет", - рассказали синоптики.

Во вторник, 5 июня, в отдельных районах республики пройдут кратковременные грозовые дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - плюс 14-19. В южных районах страны будет ночью 13-17 градусов тепла, днем - 20-22 со знаком плюс.

В среду, 6 июня, ночью по северу республики, днем местами по северо-восточной части страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, в отдельных районах на торфяниках Брестской области возможны слабые заморозки до нуля - минус 2. Температура воздуха днем составит 14-19 выше нуля, по юго-западу страны воздух прогреется до плюс 20-22.

В четверг, 7 июня, погодные условия будет определять антициклон, будет преимущественно без осадков. Ночью будет от 2 до 8 градусов тепла, в отдельных районах на торфяниках Полесья возможны слабые заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 17-24 градусов выше нуля.

В пятницу, 8 июня, преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страну местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 5-12 градусов тепла. Днем от плюс 19 по северо-востоку до плюс 26 по юго-западу страны.-0-

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