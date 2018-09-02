Следим за зрением, осанкой и весом рюкзака: о чем нужно помнить родителям школьников

Современный ребенок проводит большую часть своего времени в школе и за выполнением домашних заданий. К тому же в последнее время стало обычным явлением посещать много различных кружков и секций. Закономерно, что обучение становится стрессом для растущего организма.

Как уберечь ребенка от перегрузки и правильно организовать рабочее место, сколько должен весить портфель и почему необходимо контролировать соблюдение режима дня школьника. Об этом и не только газете 7 Дней рассказала врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков государственного учреждения "Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска" Татьяна Казак.

Школьный возраст (6–18 лет) – важнейший этап социального и физического развития ребенка. В этот период организм наиболее подвержен воздействию факторов риска внутришкольной среды, среди которых:

большой объем учебных нагрузок;

авторитарный стиль общения в школе;

отсутствие чередования труда и отдыха;

малоподвижный характер обучения;

нерациональное расписание;

нерациональные технологии обучения;

школьная "незрелость".

Очевидно, что многие из этих факторов устранить невозможно. Но все же четкое соблюдение простых правил чередования труда и отдыха, двигательного режима, ограничение чрезмерных учебных нагрузок поможет сохранить и укрепить здоровье ребенка.

Подготовка ребенка к школе

Не стоит торопиться отдавать ребенка в школу. Слишком ранний старт обучения может привести к социо-психологической дезадаптации, которая проявляется трудностями усвоения базовых предметов, нарушением дисциплины, конфликтности в общении со сверстниками и педагогами. В тяжелых случаях и к нервно-психическим расстройствам.

Школьный класс – это новый коллектив, где каждый ребенок – это личность со своим характером, темпераментом и потребностями. Малышу будет легче адаптироваться, если до этого он посещал детский сад. Если же воспитывался дома, необходимо организовать его досуг таким образом, чтобы у него была возможность общаться со сверстниками. Хорошо, если это будет посещение кружков или секций, т.е. групп, где формируется детский коллектив.

Необходимо заранее подготовиться к смене режима дня. Обучение в первом классе в белорусских школах возможно только в первую смену, таким образом, старайтесь развивающие занятия проводить утром, затем обед, послеобеденный сон, полдник и игры. Пусть ребенок самостоятельно начнет выполнять свои обязанности по приведению в порядок собственной постели, рабочего места.

Следим за зрением и осанкой

Обучение в школе предполагает большие нагрузки на зрительный аппарат и осанку, в связи со зрительным напряжением в процессе чтения и письма, а также статичной позой за партой.

В связи с этим надо знать и соблюдать некоторые простые правила.

Очень важна организация рабочего места для выполнения домашних заданий. Самое главное здесь – правильно подобрать стол и стул. Сидеть ребенок должен с согнутыми ногами, касаясь пола, спина прямая, расстояние до книги 40–50 см, книгу лучше располагать в наклонном положении, например, с помощью специальной подставки. Свет должен быть естественный, если ребенок правша – падать слева, и наоборот. При использовании искусственного освещения важно добиться достаточной интенсивности света, лучше избегать образования дополнительных теней в области чтения. Во время выполнения домашнего задания необходимо устраивать перерывы через каждые 30 минут.

Для снятия зрительной нагрузки рекомендуется специальная гимнастика.

Вот некоторые примеры упражнений:

в течение 10 сек. зажмуривать и расслаблять глаза;

не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1–4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1–6, аналогичным образом проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 2 раза;

смотреть вдаль в течение 1 минуты, затем поморгать глазами в течение 20 сек., затем "попрыгать глазками с лестницы" – двигать глазами вверх-вниз в течение 10 секунд.

Правильно выбираем рюкзак

Важно для сохранения осанки правильно подобрать ранец. Остановите свой выбор на изделии с жесткой ортопедической спинкой, это снимет часть нагрузки с позвоночника. Сам же рюкзак должен быть сшит из легких тканей, с широкими лямками. Покупать ранец нужно вместе с ребенком, чтобы примерить: дно должно располагаться на 5 см ниже поясницы ребенка. Не покупайте дорогую вещь, ведь ребенок растет, и рюкзак, возможно, придется менять каждый год. Абсолютно противопоказаны младшим школьникам сумки, которые приходится носить в одной руке.

Контролируем вес портфеля

Согласно рекомендациям врачей-ортопедов и гигиеническим требованиям, масса ежедневного комплекта учебников с письменными принадлежностями (без массы ранца или рюкзака) должна предусматриваться не более:

1,5 кг для учащихся I – II классов;

2,0 кг для учащихся III – IV классов;

2,5 кг для учащихся V – VI классов;

3,0 кг для учащихся VII – VIII классов;

3,5 кг для учащихся IX – XI классов.

Считается, что вес заполненного портфеля вместе с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 10% массы тела ребенка. Таким образом, вес самого портфеля должен составлять приблизительно 500–700 граммов.

Планируем режим дня

Соблюдение рационального режима дня тоже играет немаловажную роль в сохранении здоровья школьников. Важно чередовать умственные и физические нагрузки, что будет препятствовать чрезмерному утомлению, не стоит забывать про полноценный сон. Приемы пищи рекомендуется организовывать через каждые 3,5–4 часа.

Не стоит садиться за выполнение домашних заданий сразу после окончания учебных занятий, лучше отдохнуть 1,5–2 часа. Выполнение в первую очередь более легких заданий поможет ребенку "вработаться", что даст возможность с меньшими усилиями выполнить задания по сложным предметам.

Движение – это жизнь! Физическая культура должна стать лучшим другом вашего ребенка. Она необходима для процессов гармоничного роста и развития.